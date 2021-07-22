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Яхта «Уссури» помешает движению на трассе «Кола»

Новости. Общество
17:40, 23 Июля 2021
фото: Упрдор «Северо-Запад»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют на два часа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в Упрдоре «Северо-Запад».

В воскресенье, 25 июля, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке яхты «Уссури» с максимальным высотным габаритом 17 метров представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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