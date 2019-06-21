Яхтсмены откроют сезон в Петрозаводске

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Соревнования пройдут в выходные в акватории Онежского озера, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Петрозаводской губе Онего 22 и 23 июня состоится детско-юношеская регата "Открытие сезона-2019". Соревнования в классе швертботов проводят совместно МУ "Центр спорта" и общественная организация "Петрозаводский городской клуб любителей водного туризма".
Гонки пройдут между причалами грузового порта и пассажирским причалом. 22 июня этапы мероприятия планируются с 11.00 до 17.00. 23 июня – с 11.00 до 16.00. Организаторы предупреждают, что время может корректироваться в зависимости от ветра.
С программой регаты можно ознакомиться на сайте "Петрозаводск спортивный".
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