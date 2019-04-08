Яиц и молока в Карелии стали производить больше

Сельскохозяйственные организации Карелии в январе-феврале 2019 года увеличили производство молока и яиц, но сократили производства скота и птицы на убой, сообщает Карелиястат.

Производство молока увеличилось на 4,6%, яиц – в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство скота и птицы на убой в живом весе уменьшилось на 39,3%.

Подробнее о надоях молока читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Крелии".