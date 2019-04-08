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Новости. Общество
09:52, 08 Апреля 2019
фото: © AP Photo/Michael Probst / © ИТАР-ТАСС/Николай Марочкин, архив

Яиц и молока в Карелии стали производить больше

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Сельскохозяйственные организации Карелии в январе-феврале 2019 года увеличили производство молока и яиц, но сократили производства скота и птицы на убой, сообщает Карелиястат.

Производство молока увеличилось на 4,6%, яиц – в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство скота и птицы на убой в живом весе уменьшилось на 39,3%.

Подробнее о надоях молока читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Крелии".

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Комментарии

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User
2019-04-08 10:42:06
Раньше яйца продавали по 10 шт., теперь по 9 . Где же больше-то? :)
zanoza
2019-04-08 10:36:26
Так нет скота на убой, всё уже давно забито. Откуда возник рост производства молока и яиц , остаётся загадкой. Наше Карелиястат умеет озадачивать :)
Беня
2019-04-08 10:28:41
Все это, думается мне, несколько оторвано от реальности :)
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