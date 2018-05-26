Ямы на Лососинском шоссе у заправки будут заделывать 4 дня

Проезд на участке автомобильной дороги "Петрозаводск – Лососинное", у АЗС "Лукойл" будет затруднен, сообщили в министерстве по дорожному строительству Карелии.

Петрозаводское ДРСУ информирует о том, что 28 мая с 9.00 на участке автомобильной дороги "Петрозаводск – Лососинное" от примыкания к автозаправочной станции (АО "Карелгаз") до примыкания к ул. Чистой будут начаты работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия.

Работы планируется провести в период с 28 мая до 1 июня включительно. В связи с проведением работ движение транспорта будет затруднено.