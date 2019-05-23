Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская подтвердила слухи.

Телеведущая рассказала, что у нее был роман с Димой Биланом, пишет издание "Узнай все".



По словам Яны, с Биланам она начала встречаться уже после того, как стала его продюсером, но до знакомства со своим нынешним супругом Евгением Плющенко.

"Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан", – заявила Рудковская в своем новом интервью на радио.



По ее словам, Билан – красивый, талантливый и хорошо зарабатывающий мужчина, что ее вполне устраивает.