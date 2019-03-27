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Новости. Общество
20:20, 27 Марта 2019
фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская сделала из сына чебурашку

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Жена фигуриста Евгения Плющенко презентовала новую игрушку ЧебуСашку с лицом сына.

Яна Рудковская презентовала новую игрушку ЧебуСашку – чебурашку белого цвета с ушами, выкрашенными в цвет российского флага, и с лицом ее младшего сына. Сам мальчик появился на льду в аналогичном виде, представив новинку. Однако по какой-то причине не все поклонники оценили игрушку, пишет издание "Дни.ру". 

Продюсер сообщила, что уже летом любой желающий сможет приобрести такую игрушку. Свой пост она дополнила видеозаписью, на которой ее сын Александр вместе с отцом, легендарным фигуристом Евгением Плющенко, дарит японским фанатам этого самого ЧебуСашку. При этом сам мальчик облачен в аналогичный костюм.

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Дорогие ,я очень рада, что в год ,когда легендарному Чебурашке исполняется 5️⃣0️⃣лет , Санечка @gnomgnomych в телевизионном шоу(где он с папой -главные герои , на одном из топовых телевизионных каналов Японии -TBS), не только выиграл все соревнования по « Виртуозности Катания» , но и презентовал свою игрушку ЧебуСашку , которую мы создали совместно с @toyru_official и Королевой игрушек - Алисой @alisabartova и легендарным @soyuzmultfilm.official , а уже летом ЧебуСашки и большой ассортимент креативной сувенирной продукции для детей Вы сможете купить не только в Японии, но и в России) Вас ждёт много интересного ) 🇷🇺🇯🇵❤️ ps полную ссылку на 2 программу шоу в Японии Вы можете посмотреть в шапке профиля у @gnomgnomych 🤘🏻

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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