Яна Рудковская сделала из сына чебурашку

Жена фигуриста Евгения Плющенко презентовала новую игрушку ЧебуСашку с лицом сына.

Яна Рудковская презентовала новую игрушку ЧебуСашку – чебурашку белого цвета с ушами, выкрашенными в цвет российского флага, и с лицом ее младшего сына. Сам мальчик появился на льду в аналогичном виде, представив новинку. Однако по какой-то причине не все поклонники оценили игрушку, пишет издание "Дни.ру".

Продюсер сообщила, что уже летом любой желающий сможет приобрести такую игрушку. Свой пост она дополнила видеозаписью, на которой ее сын Александр вместе с отцом, легендарным фигуристом Евгением Плющенко, дарит японским фанатам этого самого ЧебуСашку. При этом сам мальчик облачен в аналогичный костюм.