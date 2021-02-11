"Яндекс" обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

Служба безопасности "Яндекса" обнаружила внутреннюю утечку данных, из-за которой посторонние получили доступ к 4887 почтовым ящикам.

Причиной этого стали действия одного из сотрудников компании, сообщает РИА Новости.

"Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что неавторизованный доступ к этим аккаунтам уже заблокировали. Их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль.

Компания и правоохранительные органы проводят внутреннее расследование. "Яндекс" принес извинения пострадавшим пользователям и пообещал пересмотреть организацию работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность личных данных.