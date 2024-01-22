Январская радуга раскинулась над Петрозаводском

Удивительное явление в разгар зимы наблюдают горожане.

В редакцию «Столицы на Онего» прислали фото радуги над Петрозаводском. Красивейшее явление наблюдали горожане сегодня днем, 24 января.

Горожане отметили, как редко в середине января в Петрозаводске можно наблюдать это оптическое явление, характерное в большей степени для теплого времени года.