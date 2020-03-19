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Ярмарка волонтерских вакансий в формате онлайн пройдет в Карелии

Новости. Общество
18:20, 19 Марта 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Впервые ярмарка волонтерских вакансий пройдет в формате онлайн, сообщил Карельский центр развития добровольчества.

По словам организатора, ярмарка волонтерских вакансий пройдет в субботу, 21 марта, с 13 до 15 часов.

Ярмарка – это место, где можно первым узнать о топовых волонтерских вакансиях 2020 года и познакомиться с различными организациями, которые нуждаются в помощи добровольцев. В этом году следить за ходом Ярмарки можно будет из любой точки.

Партнерами мероприятия станут различные социальные, культурные, спортивные проекты, а также бизнес компании.

"В этом году мы были вынуждены отменить привычный формат ярмарки волонтерских вакансий и перенести ее в режим онлайн-трансляции. Мы надеемся, что такой формат поможет найти свою волонтерскую вакансию не только добровольцам из Петрозаводска, но и из районов Карелии", - рассказала куратор ярмарки волонтерских вакансий Юлия Маликина.

Кроме разнообразия волонтерских вакансий участников ждут викторины, конкурсы, розыгрыши подарков и полезных сувениров от партнеров и команды Центра добровольчества.

Трансляция ярмарки волонтерских вакансий начнется в субботу в 13.00 в группе Карельского центра добровольчества Вконтакте: https://vk.com/dobrocentr10

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