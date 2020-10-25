Ястребы утроили охоту на голубей в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводский фотограф запечатлел удачную охоту ястребов в городе.

Михаил Калинин опубликовал в Сети серию фото под названием "Мои любимые "городские" хищники". Он запечатлел ястребов, которые охотятся за голубями. Последним не удается уйти от хищников.

По мнению орнитологов, появление в городе хищных птиц — это обычное явление. Горожане прикармливают перелетных лесных птиц, и те не улетают на зимовку. А хищники охотятся за ними и поэтому прилетают из леса в город. И заодно лакомятся голубями.

В лапы хищникам попадаются, как правило, ослабленные или зараженные инфекциями особи. У хищных птиц на них иммунитет, сами они не заражаются, пишет "Рамблер".