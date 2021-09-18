Явка на выборах в Карелии превысила 27 процентов

Центральная избирательная комиссия республики огласила данные на 12 часов: явка в Карелии превысила 27%.

В Карелии проголосовало 140 595 избирателей. Явка составила 27,63% от общего количества избирателей республики. Таковы данные ЦИК Карелии по явке избирателей на 12:00 третьего дня голосования.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.