"Юбилейный" для "Магнита" магазин открылся в карельском поселке

Число магазинов торговой сети "Магнит" в России достигло 16500, "юбилейная" торговая точка открылась в поселке Ильинский в Карелии.

"Это первый магазин компании в Ильинском. Число местных жителей здесь не превышает трех тысяч человек. Появление торговой точки федеральной розничной сети в малом населенном пункте помогает обеспечивать граждан… товарами первой необходимости и другой продукцией…", - говорится в сообщении на официальном сайте торговой сети.

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