Юбилейный Географический диктант состоялся в Петрозаводске

Жители столицы Карелии проверили свои знания по одной из фундаментальных наук в главном корпусе ПетрГУ.

В минувшее воскресенье, 17 ноября, в главном корпусе ПетрГУ на проспекте Ленина состоялся юбилейный, 10-й Географический диктант. Организатором его стало Русское географическое общество, а непосредственно в Петрозаводске его помогали проводить сотрудники и учащиеся кафедры наук о Земле и геотехнологии ПетрГУ.

В зале ПетрГУ собрались более полусотни человек, решивших проверить свои знания по географии родной страны. Перед собравшимися выступили доцент кафедры Сергей Гриппа и известный путешественник Виктор Симонов.

Сами вопросы касались различных аспектов географии России и были представлены как крупнейшими государственными компаниями страны, так и обычными россиянами.

Географический диктант в этот день в Карелии и по всей России писали на различных площадках, в школах и училищах. Кроме того, экстра-версию Диктанта можно будет пройти на сайте в течение двух недель, до 1 декабря.