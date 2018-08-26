Юлия Началова могла умереть после операции по увеличению груди

Певица Юлия Началова стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказала о том, как едва не стала жертвой пластической хирургии.

Первые сильные проблемы со здоровьем у артистки начались после замужества, в 19 лет. По ее словам, ради мужа Дмитрия Ланского она довела себя до анорексии, а произошло это "в силу возраста и глупости". Певица остановилась только после предупреждения врачей о том, что у женщины никогда не будет детей. Только после этого она остановилась и приняла решение о разводе, пишет "Life".

"Я остановилась лишь после того, как врач сказал, что у меня не будет детей. В тот же момент я пообещала себе, что после не буду худеть и обязательно стану мамой", — заявила Началова. Но на этом проблемы со здоровьем не кончились.

Началова решила увеличить свою грудь, вставив имплантаты. Врачи предупреждали ее об опасности операции из-за особенностей ее организма, но она не послушалась и увеличила грудь.

Имплантаты не прижились, и, чтобы избавиться от них, ей пришлось перенести сложные операции. Воспаление привело к заражению крови. Из-за этого у нее нарушилось функционирование почек и развилась подагра, сопровождаемая болевым синдромом и воспалениями.

Врачи смогли спасти артистку. В настоящий момент она воспитывает единственную дочь Веру, отцом которой является футболист Евгений Алдонин, сообщает "Life".