Юлия Самойлова заявила о намерении покинуть Россию

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Российская певица Юлия Самойлова заявила о готовности покинуть страну и переехать в Европу.
Соответствующее заявление артистка сделала в видеообращении к своим поклонникам. Кроме того, в "инстаграме" Юлии Самойловой появилась её фотография в аэропорту Шереметьево.
Агент певицы в беседе с корреспондентом телеканала заявил, что ему ничего не известно о планах Юлии, и подтвердил, что в данный момент она находится на борту самолёта. Он добавил, что заявление Самойловой не носит политический характер.
Напомним, Юлия Самойлова принимала участие от России в международном конкурсе "Евровидение-2018", где не смогла пробиться в финал, сообщает "Лайф".
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