Юлия Высоцкая: "Не думаю, что детская попка вместо лица может кого-то украсить"

Актриса Юлия Высоцкая, которой 16 августа исполнилось 45 лет, в интервью газете "Известия" рассказала, почему женщины включаются в погоню за стандартами красоты.

По словам Юлии Высоцкой, возраст — "это приятие всего, не только морщин", но женщинам оно дается сложнее, особенно в современном мире.

"Сегодня очень жестко обозначена позиция — все должны быть молодыми. Но и в этом нужно видеть правильное направление: надо стараться быть в форме, но не поддаваться панике и истерике в погоне за baby's ass. Не думаю, что детская попка вместо лица может кого-то украсить и в 20 лет, и в 50", - отметила она.

Актриса объяснила, почему женщины включаются в погоню за стандартами красоты: пухлые губы, выточенные скулы:

"На это есть спрос. Мужчины по этой части довольно примитивные создания, они не особенно внимательно разбираются в деталях — надутые губы или настоящие. На примитивном животном уровне пухлые губы и пышные формы означают фертильность, а мужчина западает на фертильную женщину. Эта проблема биологически-социальная, так что не стоит по этому поводу охать".

"Мне, если честно, кажется, что сейчас все уже рождаются с такими губами, носами, бровями и нарощенными ресницами. Но и это тоже пройдет, будет новая мода. Кто знает, может, все начнут любить лысых, или с какими-нибудь острыми ушками, как у эльфов. Представляете? Все будут себе ушки затачивать", - пошутила Высоцкая.

По мнению Юлии Высоцкой, "выиграют те, кто развивает мозги".

"Если рассуждать о том, у кого жизнь может сложиться интереснее, безоговорочную победу все равно одержат люди, занимающиеся самореализацией. Те, кто стремится развивать свой интеллект, находятся на принципиально другом уровне, - отметила она. - Старость, как бы долго и упорно мы ее ни оттягивали, в любом случае за углом. Мы все туда движемся. В 20 лет этого вообще не понимаешь. Кажется, что с тобой ничего подобного не случится. В 45 уже думаешь об этом чаще. Думаешь о том, что ты должен принять годы достойно, что они не должны стать твоей проблемой, потому что тогда, как говорится, тушите свет".