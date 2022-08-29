Юморист Максим Галкин получил статус иностранного агента и заявил, что «не торгует совестью»

Министерство юстиции России признало Максима Галкина иноагентом и включило в соответствующий реестр.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Артист в настоящее время проживает за рубежом.

Как сообщает Газета. ru, в ответ на это решение Галкин заявил, что не относит себя к иностранным агентам и не занимается политической деятельностью и уже много лет не получал деньги от концертов на Украине.

«Я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Я делаю это уже 28 лет. Начинал еще при Борисе Николаевиче Ельцине. Если я обращаюсь к своим подписчикам и зрителям вне жанра и сцены, то делаю это абсолютно искренне, оставаясь честным перед самим собой», — сказал комик.

Он отметил, что повод о признании его иноагентом абсолютно надуман. Галкин не собирается заканчивать свою профессиональную деятельность «в угоду политической конъюнктуре».

«Министерство юстиции, искренность и честность у приличных людей не оплачивается. Я не продаю свое мнение и мысли и не покупаю чужие, не занимаюсь торговлей совестью», — заявил юморист.

До этого в Кремле заявляли, что властям с артистом «не по пути» из-за его позиции по отношению к спецоперации на Украине.