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Юная сотрудница "РКС-Петрозаводск" рассказала о том, как ей работается в компании

Новости. Общество
17:22, 14 Августа 2020
фото: "РКС-Петрозаводск"
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В этом году "РКС-Петрозаводск" приняли на работу в летний период 19 школьников.

Ребята работали (а некоторые из них продолжают трудиться) в разных отделах АО "ПКС-Водоканал": отделы продаж, договорной работы, подбора, учета и развития персонала, правового сопровождения хозяйственной и операционной деятельности, в аварийно-диспетчерской службе, сметно-документационной группе и т.д. На каникулах любой желающий школьник, если ему исполнилось 14 лет, мог устроиться на работу в "РКС-Петрозаводск" через Центр занятости населения – компания уже не первый год участвует в совместной с Центром занятости программе трудоустройства школьников.

Веронике Павловой 16 лет, она успела побывать работником двух отделов: в июле Вероника трудилась в отделе охраны труда и промышленной безопасности, а в августе – в отделе подбора, учета и развития персонала. Мы поговорили с Вероникой и узнали ее впечатления о первом в жизни месте работы.

- Вероника, расскажи, как ты пришла сюда, и в чем заключаются твои обязанности.
- На работу мне предложила устроиться мама, и я решила попробовать. В июле я работала в районе водопроводных очистных сооружений на набережной Варкауса. Я узнала много нового. Например, раньше я думала, что вода для города хранится в одном из больших зданий на Варкауса, оказывается, вода с такой скоростью очищается, что настолько большое хранилище не нужно.
В отделе охраны труда я помогала переносить информацию с бумажных носителей на электронные, систематизировала папки. А еще мы ездили на канализационные очистные сооружения: проверяли соблюдение графика температуры тела (сейчас его вести нужно обязательно), наличие спецодежды.

- А что ты делаешь сейчас, в отделе подбора, учета и развития персонала?
- Здесь я классифицировала документы, помогала раскладывать трудовые договоры по порядку, в общем, работала с различными документами и готовила их к передаче в архив.

- А какой у тебя режим работы?
- Я работаю с 8.30 до 12.30, 4 часа, получается. Это очень удобно, хорошо, что работаем с утра, вторая половина дня остается свободной.

- Если появится возможность прийти сюда работать следующим летом, придешь?
- Да, я для себя сделала выводы, мне понравилось. Я готова поработать, буду вставать утром, а не в час дня, а к 12 уже и освобождаться, меня все устраивает.

Начальник отдела подбора, учета и развития персонала Маргарита Геннадьевна Фирсова юным сотрудником довольна: "Вероника привлекалась к подготовке документов для передачи их в архив. Это сложная и объёмная задача, требующая особого внимания, точности и аккуратности. Вероника вдумчиво относится к работе. Она помогала нам формировать дела с длительным сроком хранения – 75 лет, и ошибок не допускала. Будем ждать ее в следующем году!"

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Комментарии

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2020-08-14 17:54:34
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