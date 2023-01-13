Юная жительница Петрозаводска в поисках легкого заработка собрала почти 2 миллиона с пенсионеров

В Петрозаводске задержали ранее судимую помощницу аферистов, собиравшую деньги с обманутых пенсионеров, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска установили 23-летнюю девушку, подозреваемая в серии мошеннических действий. Ей инкриминируется пять преступлений, совершенных в столице Карелии.

Как установила полиция, подозреваемая помогала телефонным аферистам, обманывавших пожилых людей по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Она получала адреса жертв, забирала у них деньги, а затем перечисляла их на счета пособников. Всего она успела взять 1 миллион 900 тысяч рублей — часть средств перевести не успела, и их удалось вернуть.

Девушка, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности, призналась, что искала легкий заработок. Вакансию она нашла в мессенджере — там ей пообещали процент от прибыли.

В настоящее время по всем эпизодам преступной деятельности уже возбуждены уголовные дела. Петрозаводчанку задержали, вместо заработка ее может ждать колония.