Юноша в Петрозаводске украл дорогой телефон с витрины

Дерзкая кража вывела на след юного петрозаводчанина, причастного к нескольким преступлениям.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже. Неизвестный снял телефон стоимостью 35 тысяч рублей прямо с витрины сетевого магазина в крупном торговом центре.

Найти подозреваемого помогли камеры наблюдения. К преступлению оказался причастен 19-летний петрозаводчанин, который дал признательные показания.

Он рассказал, что телефон он продал после кражи. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Кроме того, выяснилось, что молодой человек совершил ещё несколько имущественных преступлений.