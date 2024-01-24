Юные балалаечники из Карелии победили на международном фестивале

Дуэт юных музыкантов из Чалны стал лауреатом I степени IV международного образовательного фестиваля «Открытое искусство».

Дуэт балалаечников из Чалны — Комендаров Иван и Строганов Артём стали лауреатами I степени IV международного образовательного фестиваля «Открытое искусство», который проходит с 22 по 28 января в Великом Новгороде.

О победе наших ребят рассказали в официальном паблике Пряжинского района.



Комендаров Иван также стал самым юным участником-солистом в номинации «Инструменты народного оркестра», сообщили в сети.



Власти Пряжинского района отметили, что фестиваль принял 1610 участников из разных регионов России — от Калининграда до Владивостока, а также из Китая и Белоруссии.



В программу фестиваля входили не только конкурсные прослушивания по номинациям, но и мастер-классы, концерты членов жюри, экскурсии, походы в кинотеатр, развлекательный квиз для детей, «круглый стол» и семинар для преподавателей.



Администрация Пряжинского района поздравила ребят и их преподавателя — Айно Ильмаровну Комендарову с отличным результатом и пожелала дальнейших побед.