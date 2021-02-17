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Юные гимнастки из Петрозаводска поднялись на пьедестал на "Локомотиве" (ФОТО)

Новости. Спорт
18:20, 18 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Гимнастки из Петрозаводска привезли четыре медали с Открытого турнира РФСО "Локомотив", сообщили в администрации города.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска успешно выступили на Открытом турнире РФСО "Локомотив" по художественной гимнастике. С соревнований, проходивших в Московской области с 13 по 16 февраля, юные петрозаводчанки привезли сразу четыре медали.

Среди девочек 2012 года рождения победу в турнире одержала Анастасия Дробатюк. В этой же возрастной категории Дарья Хахаева стала серебряным призёром.

Среди гимнасток 2009 года рождения, соревнующихся по программе 1 разряда, второе место заняла Арина Демидова.

Лучшей среди спортсменок 2008 года рождения по программе КМС стала Алексия Богословская.

Не менее достойно выступили наши гимнастки и в групповых видах состязаний. Так, команда "Жемчужинки" (Александра Калашникова, Анна Бабаева, Елизавета Высочкина, Софья Рышкевич, Татьяна Конькова и Анастасия Лукина) завоевала "золото" турнира по программе КМС.

Среди участниц, выступавших по программе 1 юношеского разряда, команда "Задоринки" (Анастасия Дробатюк, Дарья Хахаева, Элина Климова, Алина Маевская, Таисия Романенко) стала бронзовым призером.

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