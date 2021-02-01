Юные спортсмены из Карелии стали победителями и призерами первенства Москвы по восточному единоборству

Воспитанники петрозаводского тренера Ирины Кукшиевой заняли несколько ступеней пьедестала почета на престижных соревнованиях.

Чемпионат Москвы среди мужчин и женщин (18 лет и старше) и Первенство Москвы среди мальчиков и девочек (10-11 лет), юношей и девушек (12-13 лет, 14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет) по киокусинкай (кёкусин-ката, кёкусин-ката-группа), а также Региональные соревнования "Надежды Москвы" по киокусинкай (кёкусин-ката) состоялись в столице России 30 января.

В состязаниях приняли участие Клуба киокусинкай "Карелия". Турнир для нашей команды стал первым после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, но это не помешало достойному выступлению петрозаводчан.

По итогам Первенства высшую ступень пьедестала почета в категории спортсменов 14-15 лет занял Тимофей Петров.

Третье место среди участников в категории 16-17 лет - у Льва Короткова.

А в турнире "Надежды Москвы" в категории юных участников от 8 до 9 лет первое место завоевал Елисей Холодов.