Юные спортсмены из Карелии завоевали 5 медалей на Чемпионате России

Карельские ушуисты отлично выступили на чемпионате страны, проходившем в Московской области.

Как рассказали в администрации города, с 9 по 14 марта в Московском дворце ушу проходил чемпионат России. За победу боролись более 700 спортсменов от 7 до 14 лет из 42 регионов страны.

Столицу Карелии на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 5. Карельские спортсмены завоевали 5 медалей — одно золото, одно серебро и три бронзы.

Победителем среди мальчиков 9–11 лет в боевом искусстве «тайцзицюань» стал Ефим Федоров. Серебрянную медаль получил Илья Калюков. В программе «тайцзицзянь» спортсмен занял третье место. Четвертым стал Ефим Федоров.

В парном выступлении с оружием «дуйлянь цисе» среди юношей 9-11 лет бронзу получили Максим Акимов и Владислав Хаяйнен. Четвертыми стали Михаил Куцко и Ефим Федоров.