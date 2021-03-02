Юные спортсмены из Карелии завоевали награды на соревнованиях по фигурному катанию

В училище олимпийского резерва в Кондопоге с гордостью рассказали об успехах воспитанников спортивного клуба на выступлениях в Мурманской области.

Воспитанники спортивного клуба при училище олимпийского резерва в Кондопоге очень успешно выступили в Мурманской области.

Соревнования по фигурному катанию на коньках "Открытие спортивного сезона" прошли в городе Апатиты на прошлой неделе. Ребята из Карелии достойно выступили и привезли домой медали.

Так, в разряде КМС второе место заняла Вероника Корнышева, третье – Майя Кустова.

Первое место среди мальчиков обладателей 3 спортивного разряда досталось Макару Богословскому.

Во 2 юношеском разряде среди детей 6-8 лет "золото" завоевала Маргарита Снегова.

В дисциплине "Юный фигурист" в возрастной группе 6-8 лет Ника Солоусова стала обладательницей золотой медали среди 34 участниц! Юная Дарья Яшкова выступала по программе того же разряда и заняла 5 место.

Среди юных фигуристов до 6 лет Маргарита Григорьева стала обладательницей "бронзы".

Все ребята тренируются под руководством тренера Марии Щур, хореографом является Елена Хакимова.

Юные спортсмены принимают поздравления.