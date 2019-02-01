Юных дизайнеров Карелии приглашают поучаствовать в конкурсе

Команда "Молодежки ОНФ" проводит всероссийский конкурс "Дай пять! Дизайнер будущего", который призван поддержать творческих и талантливых молодых людей по всей России.

В конкурсе могут принять участие парни и девушки от 14 до 17 лет. Желающим попробовать себя в роли начинающего модельера необходимо до 15 февраля 2019 года заполнить анкету на сайте, придумать костюм или платье и подготовить эскиз.

Он может быть выполнен в виде изображения, нарисованного карандашами, фломастерами или красками, коллажа из газетных, бумажных вырезок, других подручных материалов или выполненного на компьютере с помощью графических программ, либо реального макета платья, надетого на куклу. Необходимо сфотографировать или отсканировать эскиз и прикрепить его к заявке.

По итогам конкурса будут определены победители в следующих номинациях: "Лучший женский наряд", "Лучший мужской наряд", "Лучшие аксессуары", "Самый яркий костюм", "Верхняя одежда", Casual, "Субкультура". Будут и особенные направления. Например, для номинации "Помним историю" придуманный образ должен содержать элементы исторических костюмов различных стран и культур, при этом быть практичным, стильным и современным. Победительница в номинации "Народный выбор" будет определена путем открытого голосования в социальных сетях.