Юный рецидивист в Карелии почувствовал опасность и начал прыгать по чужой машине

Ранее судимый 18-летний житель Сортавалы не смог внятно объяснить, зачем испортил чужой автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратилась 59-летняя местная жительница, сообщившая, что неизвестный повредил ее автомобиль. Женщина рассказала, что, выглянув в окно, увидела, как прохожий забрался на крышу припаркованной машины и начал прыгать. Владелица иномарки выбежала на улицу, однако злоумышленник уже скрылся. Сумма причинённого ущерба оценена более чем в 36 тысяч рублей.

Благодаря камерам наблюдения полицейские установили личность подозреваемого — 18-летнего ранее судимого местного жителя.

Молодой человек не смог внятно объяснить, зачем он забрался на крышу автомобиля. По его словам, он спасался на крыше от некой опасности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется дознание. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.