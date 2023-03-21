Юный спортсмен из Карелии победил на международном турнире по спортивной борьбе

Воспитанник Спортивной школе олимпийского резерва стал победителем международного турнира в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в северной столице состоялся 22-й Международный турнир по спортивной борьбе.

За победу в различных категориях боролись около 200 спортсменов из разных регионов России, а также Молдовы и Беларуси.

Воспитанник СШОР № 5 Петрозаводска Обиджон Хажиматов уверенно одержал три победы и завоевал золото.

В Минспорта поздравили юного спортсмена и его тренера Наталью Знаменскую.