890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Скоропостижно скончался первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков 5
Сегодня 10:16
Торговцы из Москвы развернули палатки на улицах Петрозаводска, несмотря на коронавирус 10
Сегодня 13:04
Девочка-подросток пропала в Петрозаводске 2
Сегодня 07:35
Глава Карелии рассказал о ситуации с короновирусом в районах республики 2
Сегодня 09:47
Власти Петрозаводска присвоили звание Почетного гражданина двум горожанам 8
Сегодня 15:16

Юный ушуист из Петрозаводска стал бронзовым призером чемпионата Европы

Новости. Спорт
18:00, 03 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

За победу в онлайн-соревнованиях борются более 500 спортсменов из 25 стран, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва №5 Анар Велиев стал бронзовым призером онлайн-чемпионата Европы по ушу.



В мае петрозаводчанин вошёл в состав сборной России от Карелии. На чемпионате и первенстве России по ушу, которые также прошли в дистанционном формате, Анар завоевал второе место среди юношей 9-11 лет в дисциплине таолу-тайцзицзянь. 

Выступления участников можно смотреть на странице European wushu kungfu federation в Фэйсбуке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  6
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»