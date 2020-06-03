Юный ушуист из Петрозаводска стал бронзовым призером чемпионата Европы

За победу в онлайн-соревнованиях борются более 500 спортсменов из 25 стран, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва №5 Анар Велиев стал бронзовым призером онлайн-чемпионата Европы по ушу.





В мае петрозаводчанин вошёл в состав сборной России от Карелии. На чемпионате и первенстве России по ушу, которые также прошли в дистанционном формате, Анар завоевал второе место среди юношей 9-11 лет в дисциплине таолу-тайцзицзянь.

Выступления участников можно смотреть на странице European wushu kungfu federation в Фэйсбуке.