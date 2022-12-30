Юный водитель мотобуксировщика в Карелии сбил тюбингом девочку-подростка (ФОТО)

В Прионежском районе произошло ДТП с участием подростоков-одногодок и тюбинга.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Прионежском районе произошла авария, в результате которой травмы получила 13-летняя девочка-подросток.

ДТП случилось 1 января в 19.00, в поселке Бесовец Прионежского района. В пострадавшую врезался тюбинг, привязанный к мотобуксировщику, за рулем которого нахродился 13-летний подросток.

По факту ДТП в настоящий момент проводится проверка.