Юный житель Карелии потерял свободу за попытку убить друга в лесу

В Кеми 18-летний юноша в лесу напал на товарища и попытался его убить, сообщили в Следкоме Карелии.

Ночью 22 июля 18-летний житель Кеми, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки в лесу, в районе станции Мягрека Кемского района, из неприязненных отношений нанес своему знакомому горлышком стеклянной бутылки удар по телу и удар ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Только благодаря активному сопротивлению потерпевшего, обвиняемый не смог довести свой умысел на убийство до конца.

В отношении мужчины, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.