Юный житель Карелии угнал чужой велосипед, чтобы добраться до дома

В Пряжинском районе расследовали кражу велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Пряжинского района занялась кражей велосипеда. С заявлением о краже техники стоимостью более 9 тысяч рублей обратилась местная жительница. Ее ребенок оставил велосипед у подъезда, а, вернувшись, не нашел его на месте.

Вскоре злоумышленника нашли — им оказался несовершеннолетний петрозаводчанин, гостивший у друзей. Решив добраться до дома, он не придумал ничего лучше, чем взять чужой велосипед. Добравшись до дома, он просто бросил транспорт на улице.

Полицейские разыскали велосипед, вскоре он будет возвращен хозяевам. По статье «кража» возбуждено уголовное дело.