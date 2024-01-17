Юный житель Петрозаводска пошел на преступление ради аромата

В столице Карелии задержали ранее несудимого юношу, потерявшего парфюм во время переезда.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление о краже из магазина косметики парфюма за 12.5 тысячи рублей.

Видео с камер наблюдения показало, что флакон с туалетной водой вынес один из посетителей через противокражные ворота магазина. Вскоре полицейские нашли его.

Подозреваемым оказался 19-летний ранее несудимый житель Петрозаводска, не имеющий постоянного места жительства. Молодой человек признался, что вынес парфюм, потому что ему нравился запах похищенного, а денег не было. Туалетную воду он потерял через несколько дней, когда переезжал с одной квартиры на другую.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.