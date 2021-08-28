Юный житель Петрозаводска задержан за участие в массовой драке иностранцев в Санкт-Петербурге

Девятнадцатилетний петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела после драки в северной столице, где один из участников получил ножевое ранение.

Сотрудники полиции привлекли к ответственности 18 человек, которые принимали участие в массовой драке в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области, четверо из них, включая 19-тилетнего петрозаводчанина, стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, в отношении еще 14 человек составлены протоколы и ходатайства о выдворении из РФ. Об этом сегодня пишет ТАСС.

«Сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении 14 граждан стран ближнего зарубежья, которые были задержаны во время пресечения группового конфликта <…>. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых: троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 25 лет, а также 19-летнего неработающего жителя Петрозаводска», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, массовая драка произошла 22 августа в Красносельском районе Петербурга. По сообщениям очевидцев в полицию, в ней принимали участие около 25 человек. В ходе драки один из участников получил ножевое ранение. Было возбуждено два уголовных дела о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, четверых подозреваемых, как уточнили в ведомстве, суд заключил под стражу.

Еще 14 человек, как установила полиция, находились в России с нарушениями миграционного законодательства. «С учетом обстоятельств, при которых иностранные граждане были задержаны, полиция намерена ходатайствовать перед судом об их принудительном выдворении из РФ. До решения суда правонарушители помещены в центр для содержания иностранных граждан», — отметили в ведомстве.