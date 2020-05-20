Юрий Айвазов рассказал о работе Кондопожского ЦБК в условиях пандемии коронавируса

Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе Кондопожского ЦБК в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки в стране и республике.

Пандемия коронавируса оказалась суровой проверкой на прочность для мировой экономической и финансовой системы. Очевидно, что введение ограничительных мер сказалось на работе предприятий, в том числе тех, которые осуществляют непрерывный цикл производства. Среди них – Кондопожский ЦБК, который не останавливался ни на один день.

По словам Юрия Айвазова, ситуация с коронавирусом сильно повлияла на все процессы внутри компании, но не остановила их.



"Крупнейший производитель газетной бумаги – АО "Кондопожский ЦБК", продукцию которого ООО "Карелия Палп" поставляет заказчикам, продолжает работать и выполнять установленные планы. Более того, по итогам первых месяцев года объем производства увеличился. Все работники компаний холдинга "Карелия Палп" осознают важность продолжения ритмичной работы. Любой сбой повлияет на судьбы тысяч людей. От деятельности градообразующего предприятия зависит благосостояние работников комбината, лесозаготовительного и транспортного комплексов, а также других организаций, которые задействованы во вспомогательных процессах. Более того, компании холдинга "Карелия Палп" и Кондопожский ЦБК обеспечивают стабильные отчисления в бюджеты различных уровней и немалую долю в бюджеты города и района. Оказывают поддержку медицинским учреждениям. Все это благоприятно влияет на экономику Карелии и на стабильность ситуации без учета негативного воздействия пандемии на экономику в мире. Не случайно АО "Кондопожский ЦБК" был включен в перечень системообразующих предприятий страны. За деятельностью комбината установлен усиленный контроль со стороны государства", – рассказал гендиректор ООО "Карелия Палп".

Подробнее о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги читайте в материале "Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса".