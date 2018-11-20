Юрий Лоза публично обвинил рэпера Басту в бесталанности

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Артист считает, что Василий Вакуленко вряд ли сможет научить чему-то новому своих подопечных на проекте "Голос".
Состав членов жюри шоу "Голос" кардинально изменился, теперь кресла наставников проекта занимают: Константин Меладзе, Ани Лорак, рэпер Баста и Сергей Шнуров.
Обновленный "Голос" обсуждают не только зрители шоу, но и представители отечественного шоу-бизнеса, пишет Teleprogramma.
"Члены жюри очень слабенькие сами как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайме. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайме, будет не меньшая популярность, а большая", – цитирует издание слова Лозы.
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