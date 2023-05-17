Юрист из Карелии взыскал штраф с банка за назойливые звонки

Представители банка пытались взыскать долг умершего клиента с его сына, но раскошелились сами.

Судебные приставы в Карелии оштрафовали один из российских банков за то, что его сотрудники звонили жителю Карелии, пытаясь взыскать долг умершего отца.

Как выяснилось, сыном клиента оказался юрист Виктор Микшиев. Он сразу объяснил, что не имеет отношения к долгу отца. Но это не удержало сотрудников банка от дальнейших звонков.

В результате на действия сотрудников банка была подана жалоба в УФССП Карелии. Судебные приставы составили протокол и оштрафовали банк за незаконные действия при взыскании задолженности.

«С июля 2021 года вступили в силу поправки в 230-й Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно которым для осуществления звонков к третьим лицам, под которыми понимаются члены семьи, родственники, соседи или друзья, должны быть выполнены два условия, а именно согласие должника и согласие третьих лиц. И все эти согласия должны быть даны письменно. Клиентам обычно банки дают согласие на взаимодействие с третьими лицами при подписании кредитного договора, а вот взять письменное согласие третьего лица на звонки ему уже достаточно проблематично. Поэтому сейчас все звонки третьим лицам, которые не давали на них своего согласия — вне закона, — прокомментировал решение суда сам юрист. — Если не подавать жалобы на действия банков и не привлекать их к ответственности, то они будут продолжать нарушать законы».