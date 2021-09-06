Юрист предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна

За систематическое подглядывание в окна грозит уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей.

Об этом рассказал РИА Недвижимость ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

Он уточнил, что все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие «частная жизнь», включая детали интерьера и бытовые предметы, а незаконный сбор и распространение сведений о ней влечет ответственность по статье 137 Уголовного кодекса России.

«Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — напомнил эксперт.

Поэтому систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения. В результате можно получить судимость по статье 138.1 Уголовного кодекса за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, добавил Хохолков.

«Самое сложное для жителя — зафиксировать намеренное наблюдение за собой. Потому что именно он должен доказать, что ответчик собирает информацию. На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум», — объяснил эксперт.

Главное, что нужно доказать в таких делах — намеренность наблюдения, продолжил он. Жители первых этажей в принципе не защищены от посторонних глаз. Но если идущий мимо человек вскользь бросил взгляд в окно, то с этим еще можно смириться. «Другая ситуация, если прохожий пристально разглядывает, что же происходит у вас на кухне. Еще более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно», — отметил он.

Если такими действиями гражданину причинен моральный вред, то он может обратиться в суд за компенсацией. При определении ее размеров принимают во внимание степень вины нарушителя и другие заслуживающие внимания обстоятельства, напомнил юрист.

«Чтобы не вселять в жителей первых этажей призрачную надежду на абсолютную защиту приватности их жизни, напомню, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому плотные шторы или жалюзи на окнах — самое подходящее решение для защиты приватности жилья», — заключил он.