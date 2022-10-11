Юрист рассказал, как изменятся условия получения загранпаспорта в новом году

Как сэкономить при оформлении загранпаспорта, рассказал юрист Иван Соловьев.

До конца 2022 года россияне могут оформить загранпаспорт на Госуслугах со скидкой в 1500 рублей. Об этом читателям напомнили РИА Новости со ссылкой на беседу агентства «Прайм» с заслуженным юристом России Иваном Соловьевым.

Сегодня оформить загранпаспорт онлайн стоит 3500 вместо 5000 рублей. Такая цена будет доступна по скидке лишь до 1 января 2023 года. Об отмене акции уже заявили в Минфине.

«Так что тем гражданам, у кого срок действия загранпаспорта подходит к концу, есть смысл заняться онлайн оформлением до Нового года. Так можно сэкономить», – советует юрист.