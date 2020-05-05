Юрлица и ИП в Карелии подали в апреле рекордное число заявок на субсидии

Количество заявок от субъектов бизнеса на получение бюджетных субсидий в Карелии в апреле достигло рекордной цифры – за одну отборочную кампанию поступило 650 таких заявок.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

Речь идет о заявках на получение плановых субсидий, не связанных с господдержкой отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

"Всего в период приема документов с 1 по 20 апреля поступило более 650 заявок. Это самое большое количество заявок в сравнении с предыдущими отборами 2018 и 2019 годов", - говорится в сообщении.

Какие заявки были удовлетворены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".