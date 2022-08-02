К 1 сентября билайн запустил для жителей Карелии акцию на смартфоны

Оператор билайн запускает акцию «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства».

В ее рамках абоненты смогут приобрести мобильный телефон со скидкой в интернет-магазине или салонах связи билайна с выгодой до 10 тысяч рублей

Сэкономленные деньги становятся бонусными рублями на счету абонента. Их количество зависит от модели смартфона. Зачисление бонусов происходит согласно предложению «Рубли на связь по акции». Действующие абоненты, обслуживающиеся по тарифному плану, участвующему в акции, получат их на собственный номер, новым клиентам будет предложена SIM-карта билайна.

В акции участвуют смартфоны брендов Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips.

Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2022 года.

Полный список смартфонов, участвующих в акции, а также другие подробности можно узнать на сайте билайн.

Стоит отметить, что в августе покупателям любых умных гаджетов в интернет-магазине оператора вместе с курьерской доставкой приедет мерч от билайна — фирменные подарки с героями нового Тарифа UP .