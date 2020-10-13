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К 100-летию республики в Петрозаводске обновили ограждения вдоль улиц Кирова и Вольная

Новости. Общество
14:36, 14 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Предприятия карельской столицы принимают активное участие в вопросах благоустройства города, сообщили в администрации города.

В карельской столице к 100-летию республики преображаются не только фасады зданий, дороги и пешеходная инфраструктура. Постепенно меняется и облик предприятий, расположенных на территории города.

Так, на обращение администрации Петрозаводска в адрес ЗАО "Холод Славмо" по вопросу благоустройства территорий и объектов, принадлежащих организации, предприятие выразило готовность провести необходимые ремонтные работы. Теперь вдоль улиц Кирова и Вольная можно увидеть свежие, обновленные ограждения. Кроме того, приведена в порядок прилегающая территория.

Администрация карельской столицы благодарит руководство ЗАО "Холод Славмо" за отклик и надеется, что бизнес-сообщество будет активнее подключаться к работе по преображению города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-14 14:42:09
Успели. А то в следующем году было бы к стоодномулетию
Гость
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