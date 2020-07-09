К столетию Карелии выпустили почтовую марку (ФОТО)

В Карелии 8 июля проходила церемония специального гашения марки, выпущенной к 100-летию республики, сообщили в пресс-службе УФПС Республики Карелия - филиала АО "Почта России".

На ней изображены основные символы, узнаваемые и знаковые для гостей республики и ее жителей.



© Пресс-служба УФПС Республики Карелия - филиала АО "Почта России"



Церемония специального гашения особым штемпелем проводилась всего один день. Почтовый штемпель отличался от обычного календарного тем, что в его тексте указано название события и памятная дата, к которой он приурочен, за основу взят герб нашей республики.



В церемонии приняли участие премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик и директор регионального управления Почты России Ирина Горелова.



Приобрести марки, посвященные данному событию, можно будет во всех отделениях почтовой связи России.



"Карелии сто лет, цифра ответственная и знаковая. И знаковой станет марка и специальный штемпель, приуроченные к замечательному юбилею", – отметил Чепик.