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К тебе «выедет бригада»: кредитор запугивал должника в Карелии, но в итоге сам лишился денег

Новости. Общество
11:47, 09 Сентября 2021
фото: © shutterstock.com / Elnur

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Управление судебных приставов привлекло к ответственности микрофинансовую организацию, угрожавшую своему должнику, сообщили в УФССП Карелии.

В УФССП Карелии поступило заявление от жителя Карелии на действия микрофинансовой организации ООО МФК «МигКредит».

Как сообщил потерпевший, на его телефон поступали многократные звонки от неизвестных, в том числе ночью. Звонившие не представлялись, выражались нецензурно, угрожали заявителю. В частности, жителю Карелии говорили, что о нем «все знают» и «всем сообщат», что в случае неуплаты задолженности по адресу его проживания «выедет бригада» и с ним и его близкими «разберутся». Эти угрозы он воспринимал как реальные и опасался за свою жизнь и здоровье своих родственников.

Управление запросило у микрофинансовой организации сведения об осуществлении взаимодействия с должником. Выяснилось, что договор займа был заключен в 2020 году. Для возвращения долга на номер заемщика поступали телефонные звонки и смс, с нарушением требований, установленных законодательством — более двух раз в неделю.

Кредитор ООО МФК «МигКредит» был признан виновным в административном правонарушении, на организацию был наложен штраф — 50 тысяч рублей.

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