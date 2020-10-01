Качество петрозаводского мороженого теперь будет подтверждаться знаком "Сделано в Карелии"

Петрозаводский производитель мороженого - ЗАО "Холод Славмо" - прошел сертификацию, которая дает ему право маркировать свою продукцию знаком качества "Сделано в Карелии".
Об этом сообщила Корпорация развития Карелии.
"Добровольную сертификацию прошла линейка мороженого пломбир с различными вкусами и замороженные десерты… Сертификат "Сделано в Карелии" официально подтверждает высокое качество продукции предприятия", - говорится в сообщении министерства.
Подробнее о правилах сертификации читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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