Качество жизни в Карелии ухудшилось, свидетельствует рейтинг регионов

В рейтинге регионов России по качеству жизни населения Карелия заняла 74 место по итогам 2018 года.

В 2017 году республика занимала 70 место. Это следует из результатов исследования РИА Рейтинг на основе 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов составило 46,37, что на 1,26 пунктов больше, чем в рейтинге 2017 года. У Карелии средний балл составил 36,32, сообщают "Вести Карелии".

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