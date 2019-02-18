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Новости. Общество
10:54, 18 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Качество жизни в Карелии ухудшилось, свидетельствует рейтинг регионов

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В рейтинге регионов России по качеству жизни населения Карелия заняла 74 место по итогам 2018 года.

В 2017 году республика занимала 70 место. Это следует из результатов исследования РИА Рейтинг на основе 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов составило 46,37, что на 1,26 пунктов больше, чем в рейтинге 2017 года. У Карелии средний балл составил 36,32, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Изя
2019-02-18 14:07:22
Да уж , итог деятельности головы РК и его непроф.пригодной команды за два года . .

ЧТО ЕЩЁ НАДО ЧТОБЫ УЙТИ Главе РК В ОТСТАВКУ ? Пинок президента РФ ?? Или протесты населения ? Или где то оставшаяся совесть и понимание , что не тянет должность ?
кир
2019-02-18 11:13:33
Фигня. Смотрю по машинам во дворе. Их значительно приросло. Они заняли не только газоны, но и детскую площадку. :)
Dredd
2019-02-18 13:17:23
кир, Каким образом автомобиль исключает разруху? сейчас даже в африканских странах в городах люди как правило с машинами личными. Критерии, которые у вас в голове, устарели безнадежно. Еще лет 20 назад символом достатка был сотовый телефон. Сейчас он есть даже у самого последнего бомжа.

Ты не поверишь, но очень многие не имеют собственной квартиры. И автомобиля тоже. И приходится жить в съемных комнатах, платя от трити до половины зарплаты только на жилье.

Людей не устраивает неуверенности в завтрашнем дне. Где ты с лёгкостью можешь потерять всё и сразу, по независящим от тебя причинам. Но зато вполне зависящим от желаний толстосумов, на которых в целом трудится подавляющее большинство населения страны.
zanoza
2019-02-18 11:12:01
Ну так это закономерно! Ничего же не делается в регионе для повышения этого качества жизни! Проводится непродуманная , антисоциальная оптимизация , которая только ухудшает качество жизни. И при этом нам говорят , что собираемость налогов возросла! Может и возросла , но за счёт каких факторов? Не за счёт ли акцизов на алкогольную продукцию? Вот что развивается при нынешней команде ,так это торговая сеть алкоголем. Разве это приведёт к повышению качества жизни?
Zim
2019-02-18 11:55:48
zanoza, а оптимизация это федеральная или республиканская инициатива? Что такое «продуманная оптимизация»? Кто ее «продумывает»? А Вы и Ваша семья стали жить лучше?
User
2019-02-18 11:04:52
Да, ладно?! :) Вот же буквально сегодня в 09:35 ода "ДВА ГОДА ПАРФЕНЧИКОВА: УСПЕХИ И НЕУДАЧИ". И как это при таких успехах ухудшается качество жизни? "Не понятно, Спилберг"(с)
Сергей
2019-02-18 11:43:45
User, +100!
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