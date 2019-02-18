Качество жизни в Карелии ухудшилось, свидетельствует рейтинг регионов

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В рейтинге регионов России по качеству жизни населения Карелия заняла 74 место по итогам 2018 года.
В 2017 году республика занимала 70 место. Это следует из результатов исследования РИА Рейтинг на основе 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере.
Среднее значение рейтингового балла всех регионов составило 46,37, что на 1,26 пунктов больше, чем в рейтинге 2017 года. У Карелии средний балл составил 36,32, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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