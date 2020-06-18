Кадет из Петрозаводска попал в Книгу рекордов России

Даниил Белых отжался от пола 43 раза за 30 секунд, сообщили на сайте Петрозаводского президентского кадетского училища.

Даниил Белых оставил свое имя в Книге рекордов России. Кадет второго курса Петрозаводского президентского кадетского училища вновь установил рекорд.



Это не первая победа Даниила. В свои 12 лет он уже четвертый раз становится рекордсменом. В 7 лет он установил рекорд, отжавшись от пола 555 раз, а в 8 лет – уже 1000 раз.





С детства Даниил Белых мечтает стать офицером и заслужить право носить краповый берет, как его отец.



Петрозаводский кадет – уже именитый спортсмен: двукратный чемпион мира и Европы по жиму штанги лежа, неоднократный чемпион города Великий Устюг по самбо, рукопашному бою, ушу саньда. Профессионально играет в шахматы.