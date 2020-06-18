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Кадет из Петрозаводска попал в Книгу рекордов России

Новости. Спорт
16:24, 19 Июня 2020
фото: © фото из личного архива
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Даниил Белых отжался от пола 43 раза за 30 секунд, сообщили на сайте Петрозаводского президентского кадетского училища.

Даниил Белых оставил свое имя в Книге рекордов России. Кадет второго курса Петрозаводского президентского кадетского училища вновь установил рекорд.

Это не первая победа Даниила. В свои 12 лет он уже четвертый раз становится рекордсменом. В 7 лет он установил рекорд, отжавшись от пола 555 раз, а в 8 лет – уже 1000 раз.



С детства Даниил Белых мечтает стать офицером и заслужить право носить краповый берет, как его отец.

Петрозаводский кадет – уже именитый спортсмен: двукратный чемпион мира и Европы по жиму штанги лежа, неоднократный чемпион города Великий Устюг по самбо, рукопашному бою, ушу саньда. Профессионально играет в шахматы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grisha
2020-06-19 18:03:18
Главное не сколько, главное как. Но парень, наверное, физически хорошо развит, а это важнее чем какие-то рекорды.
Беня
2020-06-19 17:12:50
Кросавчег! Теперь стошку пожать лежа на 1000 раз :)

кир
2020-06-19 16:37:30
Молодец! Так держать! :)
Владимир
2020-06-19 16:32:23
Большой молодец!!! Очень круто! Поздравляем с рекордом!
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