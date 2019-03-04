Кадровые изменения произошли в правительстве Карелии

Исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик подписал указ о назначении с 4 марта Александра Ломако и.о. члена правительства – министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, Ломако родился в Петрозаводске, имеет два высших образования – оба получил в ПетрГУ - по специальности государственное и муниципальное управление, квалификация - менеджер; энергообеспечение предприятий – инженер.

В ходе трудовой деятельности работал в органах исполнительной власти Карелии, в частности в Госкомитете республики по реформированию ЖКХ. В 2013 году назначен заместителем Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в 2016 – первым заместителем Минстроя.

Последнее место работы до настоящего назначения - первый заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии.