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Два кадровых центра в Карелии вышли в финал Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости населения

Новости. Общество
15:10, 07 Ноября 2024
фото: © Управление труда и занятости Республики Карелия

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Межрайонный кадровый центр Петрозаводска вышел в финал федерального конкурса в номинации «Лучший центр».

Карьерный образовательный форум для школьников «Труд. Профессия. Своё дело», впервые проведенный Кадровым центром Суоярвского муниципального округа в апреле этого года, вышел в финал в номинации «Лучший проект».

В столице Карелии проживает более 50% от всего экономически активного населения — это 131,3 тыс. человек, и сосредоточены 10,5 тысяч работодателей из таких сфер, как производство комплектующих для атомной промышленности, судостроение, металлообработка, деревообработка, камнеобработка, транспорт, медицина. Это крупнейшие работодатели региона, предложившие уже в этом году более 6300 вакансий, причем с самыми высокими зарплатами — от 80 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

В этом году в кадровый центр Петрозаводска обратились 1,8 тысяч человек, трудоустроили 1 тысячу человек, общий процент трудоустройства — почти 56%.

В 2024 году Кадровый центр г. Петрозаводска открыл клубы: «Будь успешнаЯ» — для женщин, «Золотой резерв» — для людей пенсионного и предпенсионного возраста, «Мои ресурсы» — для граждан с ограниченными возможностями здоровья, «PROДвижение» — для молодежи, «Расширяя возможности» — для работодателей.

Идея проекта кадрового центра Суоярвского муниципального округа «Карьерный образовательный форум для школьников «Труд. Профессия. Своё дело», который представляла руководитель кадрового центра Анна Гульчук, направлен на раннюю профориентацию молодежи. Задача кадрового центра — привлечь на местные предприятия молодежь, где сегодня открыто свыше 200 вакансии, в том числе высокооплачиваемых — с зарплатой свыше 150 тысяч. Среди них: Акционерное общество «Запкареллес», Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви, ООО «Мама Карелия», Суоярвская центральная больница. В Форуме приняли участие более 190 школьников, 15 работодателей.

Напомним, в этом году Республика Карелия вошла в президентский проект комплексной модернизации службы занятости по национальному проекту «Демография», который предполагает ремонт и переоборудование всех точек присутствия службы занятости с целью приведения их в единый стиль, организации современного рабочего пространства, залов приема. Это нужно для того, чтобы жители в любом районе и округе республики могли получить услуги высокого качества. В Карелии уже открыты 10 модернизированных центров, до конца года откроют еще пять.

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