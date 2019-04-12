Кафельникова шокировала фанатов своими "голыми" фото

Чтобы в очередной раз доказать фанатам, что на Бали она не только отдыхает, Алеся выложила несколько фото в обнажённом виде.

Подписчики отнеслись к такому пиршеству неоднозначно, пишет "Лайф".

Видимо, решив, что идёт верным курсом, Алеся Кафельникова продолжила выкладывать провокационные фото. Всего за пару часов 20-летняя модель умудрилась выложить восемь ню-снимков. В подписи к ним девушка указала лишь имя фотографа — Анастасия Лазуренко.



Фото © Instagram/kafelnikova_a

Снимки были сделаны в ретро-стиле с эффектом плёночного фотоаппарата. Некоторые подписчики оценили элегантность и художественность фото, а вот некоторые — нет.

"Что вообще происходит на этих фотографиях? На калькулятор фоткали?", спрашивали подписчики.

"Алеся, если тебя заставляют выкладывать эти фото, моргни три раза подряд в следующем сториз", пишут фанаты.



Фото © Instagram/kafelnikova_a

"Эротика должна быть красивой, а не вот это вот всё", цитирует издание комментарии к фото Кафельниковой.

Многие отметили, что Алеся обладает не таким телом, которое стоит оголять для фото. А также кто-то предположил, что девушка снова находится под воздействием каких-либо препаратов, поэтому и выкладывает подобные снимки.